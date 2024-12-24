Yıllar sonra gelen ''Ferhunde'' itirafı! Deniz Çakır: Hüngür hüngür ağladım

Candaş Tolga Işık'ın Fenomen'in programına Deniz Çakır konuk oldu.

Efsane dizi Yaprak Dökümü'nde Ferhunde karakterini canlandıran Çakır, Ferhunde'nin sahnelerini izledi.

Çakır, "Ferhunde başkaydı, hikayesi çok sahiciydi. Bir de kaba tabiriyle kötü kadın denilen renkli kafayı oynamak çok zevkliydi. Hırsları, zaafları bunları çok ön planda tutan bir kadındı." dedi.

Oyuncu, "Şevket'i gerçekten seviyordu. Sonra eve gelip konağı görünce birdenbire içindeki şeytanlar uyandı. Şevket'i diğer adamlardan daha çok sevdiği kesin." ifadelerini kullandı.

Oğuz'un Ferhunde'ye saldırması o dönemde oldukça çok konuşulmuştu.



Dizide Ali Rıza bey, Ferhunde'nin ağlamasına dayanamamıştı. Çakır sahneyle ilgili, "Çok gerçekti bu sahne. Ben orada gerçekten hüngür hüngür ağladım. Bu sahne pek çok anlamda çok özel. Gözüne baka baka dinlemiştim Halil ağabeyi. Ali Rıza, Ferhunde'yi ilk kez görüyor. "Ferhunde'nin hayatındaki en önemli insan Ali Rıza bey." şeklinde konuştu.