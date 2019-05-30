Yıllar sonra gelen taciz itirafı

Dünyaca ünlü sunucu Ellen DeGeneres, üvey babasının yıllar önce kendisine cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

ABD’li sunucu ve komedyen Ellen Degeneres, geçtiğimiz günlerde katıldığı şov programında yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu. 61 yaşındaki sunucu, 15-16 yaşlarındayken, annesinin çok kötü bir adamla evlendiğini ve bu kişinin kendisini taciz ettiğini söyledi. Olayın, annesi Betty DeGeneres’in meme kanserine yakalanmasıyla başladığını anlatan DeGeneres, “Annem şehir dışındayken yanıma gelerek göğüslerimde bir nodül olmadığından emin olmak istedi ve bu yüzden beni elledi. Bunu annem üzülmesin diye yaptığını söyledi ve başka zamanlarda da tekrarladı. Bir gün de kapımı kırarak odama girdi ve ben de pencereden kaçtım. Yapacaklarından emin olamadığım için çok korkmuştum” dedi. İsmini açıklamadığı üvey babasıyla annesinin 18 yıl evli kaldıktan sonra annesinin onu terk ettiğini söyleyen komedyen, ayrılığın ardından gerçekleri annesine itiraf edebildiğini belirtti.