Yıllar sonra "yarım beyinle" yaşadığını öğrendi

Beynin sadece yüzde 10'unun kullanıldığı efsanesi bilim dünyası tarafından kesin bir dille reddediliyor. Ancak, beyin hakkında hala bilinmeyen pek çok şey bulunmakta.

Bunlardan biri de Fransa’da yaşandı. O zamanlar 44 yaşında olan kimliği gizli adam, yaklaşık iki hafta boyunca bacağında hafif bir ağrı ve güçsüzlük fark edince ilk olarak doktora gitti.



Beyin taraması sonrası adamın beyninin yarısının olmadığı, "Hidrosefali" adı verilen kafatasında ince bir beyin dokusu tabakası ve sıvı bulunduğu ortaya çıktı. Bilişsel psikolog Axel Cleeremans, adamın normal bir yaşam sürdüğünü, ailesinin olduğunu ve çalıştığını belirtti. Şikayeti sırasında yapılan IQ testinin sonucu 84 olarak belirlendi; bu, normal aralığın biraz altında.



Doktorlar, hastalığının nedeninin beyninde biriken sıvı olduğunu ve bu durumun 30 yıl boyunca beyninin büyük kısmının tahrip olmasına yol açtığını düşünüyor.



Öte yandan hastalık bebekken teşhis edilmiş ve stent takılmıştı. Ancak 14 yaşındayken stent çıkarıldığında, beyninin büyük bir kısmı aşınmaya başlamış. Geçmişte, bilincin belirli beyin bölgeleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyordu; ancak bu tür hikayeler, bilincin yalnızca belirli bir bölge tarafından yönetilmediği fikrini savunan yeni teorilerin ortaya çıkmasına neden oldu.