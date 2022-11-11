Yıllardır yolun ortasında

Özel Haber- Batuhan BORAKAN

Haber Kıbrıs’ta 14 Ağustos’ta yayımlanan “Bu trajikomik durum tehlike saçıyor… Yine Alayköy, yine yol içinde kalan direkler” başlıklı haberde yol içerisindeki direklerin kazalara davetiye çıkardığına dikkat çekilmiş yetkililerin önlem alması istenmişti.

Ancak söz konusu bölgede hala daha önlem alınmadığı, direklerin yol içerisinde olduğu görülüyor.

Yol ortasında kalan telefon ve elektrik direkleri için tedbir alınmasını isteyen bölge halkı, Haber Kıbrıs aracılığıyla bir kez daha çağrıda bulundu.

Bölge halkı, “Bu durum bizi rahatsız ediyor ve tehlike saçıyor. Yetkililer neyi bekliyor” diye konuştu.

Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve duruma tepki gösteren bir bölge sakini ise, “Direğimiz hâlâ daha yolun ortasında. 6. yıla giriyoruz. Üstelik gündüzleri de ışığı yanar” ifadelerine yer verdi.

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11/11/2022 21:12