Yılmaz: Bakanlık, ‘eğitim eylem planını’ hazırlamazsa eylem yapacağız

Eğitim Beklemez İnisiyatifi sözcüsü Nihat Yılmaz, bir eylem planı yapılması yönünde ısrarlı olduklarını belirterek, Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı bir eylem planını haziran ayında sunacağını açıkladığını ancak ortada henüz bir şey olmadığını vurguladı.

Temmuza girmek üzere olduğumuzu ve halen planın açıklanmadığını ifade eden Yılmaz, “Haber bekliyoruz, sonuç çıkmazsa farklı yöntemlerle eylem yapacağız. Endişemiz planın tamamlanmayacağı yönündedir” dedi.

Okulların kapatılmasına karşı olduklarına işaret eden Yılmaz, “Her yer kapalı değilse okullar kapalı olamaz. Veliler evde değil işteyse çocuklar evde olamaz. Öğretmenlerinin kontrolünde okulda olmalıdırlar. Dünyadaki birçok ülke okulları kapatmadı. Güney’de günde 600 vaka çıkarken bile okullar kapatılmadı” dedi

Nihat Yılmaz, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Eğitim Bakanlığı henüz plan açıklamadı”

Eğitim Bakanlığı’nın bir planı haziran ayında sunacağını açıkladığını ancak ortada henüz bir şey olmadığını anlatan Yılmaz, “Temmuza giriyoruz halen plan açıklanmadı. Haber bekliyoruz, sonuç çıkmazsa farklı yöntemlerle eylem yapacağız. Endişemiz planın tamamlanmayacağı yönünde. Sendikalar daha çok sorumluluk alıp sesini çıkarmalı. En büyük cezayı öğretmenler çekecek. Eksikleri olan öğrencileri yetiştirmeye çalışacaklar. Eğitim, psikoloji ve sağlık açısından eylem planları yaz ayında hazırlanmalı” ifadelerini kullandı.

“Her yer kapalı değilse, okullar kapalı olamaz”

Okulların kapatılmasına karşı olduklarına işaret eden Yılmaz, “Her yer kapalı değilse okullar kapalı olamaz. Veliler evde değil işteyse çocuklar evde olamaz. Öğretmenlerinin kontrolünde okulda olmalıdırlar. Dünyadaki birçok ülke okulları kapatmadı. Güney’de günde 600 vaka çıkarken bile okullar kapatılmadı” dedi

“Sorumluluktan kaçmak için fırsat eşitliği kullanıldı”

Teknik altyapı sorunlarından dolayı tüm öğrenciler için “fırsat eşitliği olsun” denilerek okulların kapatıldığını hatta yüz yüze eğitim de verilmediğini aktaran Yılmaz, “Fırsat eşitliği suiistimal edildi. Vaka çıkmayan bölgelerde okullar kapatıldı. 9 Eylül İlkokulu’nda vaka çıktı diye tüm okullar kapatıldı. Köylerde çocuklar okula gidilebilirdi. Sorumluluktan kaçmak için fırsat eşitliği kullanıldı” şeklinde konuştu.

“Dershaneler açıldı okullar yine açılamadı”

Bulaşıcı Hastalık üst Komitesi’nin “okullar açılabilir” kararının ardından dershanelerin açıldığını ancak okulların yine açılamadığını ifade eden Yılmaz, “Veliler, Güney Kıbrıs okulları kapatmayacak diye çocuklarını oraya göndermek istiyor” diye ifade etti.

“Ya koltukta oturmazdım ya da gereğinin yapılmasını sağlardım”

Başarılı bir Maliye Bakanının görevden aşınıp Eğitim Bakanı yapıldığını anlatan Yılmaz, “Yüz yüze eğitim sadece Eğitim Bakanının sorunu değil, Başbakan da sessiz. Eğitim için kaynak aktarılması gerekirdi. Bir tablet verilerek sorun çözülemez. Görevde ben olsaydım, gece uyuyamazdım. Ya koltukta oturmazdım ya da gereğinin yapılmasını sağlardım” dedi.

“İşini yapan ile yapmayan öğretmen arasında ayrım yapılmadı”

Sendikanın bazı çıkışlarından dolayı halktan öğretmenlere tepki oluştuğuna da dikkat çeken Yılmaz, öğretmenleri zora sokanın sistemsizlik olduğuna vurgu yaptı.

Yılmaz, “Öğretmenler, ellerindeki imkanlarla hareket etti. Öğretmenlere teknik altyapı sağlanmadı. ‘Öğretmenler işini nasıl yapıyor?’ diye takip edilmedi. Vicdanı ağır basan öğretmenler ağır koşullarda ders verdi. Evdeki çocukları ile de uğraştı. Ağır bir yük üstlendi. İşini yapan ile yapmayan öğretmen arasında ayrım yapılmadı. İş yapmayanlar da maaşını aldı. Sırf bu nedenle önümüzdeki dönem geçen dönem özverili çalışan öğretmenler de bu eşitsizlikten dolayı iş yapmaktan kaçabilir” diye konuştu.

“Ders yapması gereken çocuklar iş yapıyor”

Okula gitmediği için çocukların evde, sokakta yalnız kaldığını ve istismara uğrayanlar olduğunu anlatan Yılmaz, “Çocuklardan ev işleri yapması ve dışarıda çalışması isteniyor. Yüz yüze eğitimin olmaması ve online eğitimle ilgili her şeyin tamammış ve hiç sorun yokmuş gibi davranılması ve tespitlerin inkar edilmesi rahatsız edici” ifadelerini kullandı.

“Okullar eylülde açılmalı ve plan hazırlanmalı”

Eylülde okulların açılması gerektiğini savunan Nihat Yılmaz, “Yüz yüze ve seyreltilmiş eğitim için önümüze plan konulmalı. Eğer vakalar artarsa neler yapılacak? Bugün yaşanılan sıkıntılar çözülecek mi, açılma durumunda seyreltilmiş eğitim nasıl olacak? İstatistiki veriler olmalı” dedi.

“Halk ve iş insanları da katkı koysun”

Çocukların okula gitmeye başlamasıyla hijyen malzemeleri konusunda sıkıntı yaşamaması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “Eğitimdeki eksikler şimdi söylensin. Halk ve iş insanları da katkı koysun, eğitim kesintiye uğramasın, çocuklar mağdur olmasın, cezalandırılmasın” şeklinde konuştu.

“Mevzuata göre yazda eğitim yapılamıyormuş”

Telafi yapılabilmesi için yazda eğitim verilip verilmemesi konusunda yapılan tartışmaları da değerlendiren Nihat Yılmaz, “Gerekirse yazda eğitim verilebilir. 5 gün tüm sınıf dolu olmasa bile bir iki gün eğitim verilebilir. Niyet olursa sorunlar çözülebilir. ‘Hava sıcaktır’ deniliyor ama sıcağın telafisi vardır. ‘Öğretmenlerin izinleri’ ve ‘geçici öğretmenlerin sözleşmelerinin sona ermesi’ gerekçe gösterildi. Mevzuata göre yazda eğitim yapılamıyormuş. Tüm mevzuatlar değişti bu mu değişemedi” dedi.

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17/06/2021 17:31