Yılmaz: Barış Harekatı olmasa belki Gazze’de gördüğümüz manzaraları Kıbrıs’ta görecektik

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Yılmaz konuşmasında güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkiye Yüzyılı’nda sağlayacakları ilerlemelerle mazlumların umudu, adaletli bir dünyanın temel taşlarından biri olacaklarını söyledi.

Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı’nı anımsatarak, “Kıbrıs’a o gün o müdahaleler yapılmamış olsa, Barış Harekatı olmasa belki bugün Gazze’de gördüğümüz manzaraları Kıbrıs’ta görmüş olacaktık. Çünkü aynı hadiseler; birbiriyle nitelik olarak çok farklı hadiseler değil. Bu vesileyle rahmetli Ecevit ve Erbakan’ı da anıyorum.” ifadelerini kullandı.