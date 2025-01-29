Yılmaz: ''Bu davaya sahip çıkmaya devam edeceğiz''

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, günübirlik çalışma ziyareti için KKTC’ye geldi.

Yılmaz ve beraberindeki heyeti Ercan Uluslararası Havalimanında Başbakan Ünal Üstel karşıladı. Ardından Başbakan Üstel ile Yılmaz basın toplantısı düzenledi.

Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne düzenledikleri bu ziyaretin, kapsamlı ve yoğun bir program çerçevesinde gerçekleşeceğini söyledi.

Yılmaz, başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel olmak üzere KKTC’li yetkililer ile bir araya geleceklerini ifade ederek, ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türkü’nün refahını artıracak projeleri, ekonomik ve ticari ilişkileri ele ele alacaklarını kaydetti.

-"Kalkınma Planı, ‘İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları’ çerçevesinde yürütülen çalışmaların bir devamı ve tamamlayıcı unsuru niteliğinde"

"KKTC Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Lansmanı'na" katılacaklarını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bu kalkınma planı, Türkiye ile KKTC arasında ‘İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları’ çerçevesinde yürütülen çalışmaların bir devamı ve tamamlayıcı unsuru niteliğindedir. Hem Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak, hem de adada sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü bir temel oluşturacaktır.

Türkiye olarak, bu planın hayata geçirilmesi için her alanda destek vermeye ve iş birliğimizi derinleştirmeye kararlıyız.”

-Kıbrıs meselesi bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilecek

Cevdet Yılmaz, bunların yanı sıra Kıbrıs meselesi bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendireceklerini ve ileriki dönemde atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

Bu görüşmeler öncesinde ise muhtarlar ve gençlerle buluşmalar gerçekleştireceklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Muhtarlarımız, halkımızın nabzını tutan ve yerel ihtiyaçları en iyi bilen temsilcilerdir; gençlerimiz ise Kıbrıs Türk halkının geleceğini inşa edecek olan nesillerdir.

Bu buluşmalar, hem yerelden gelen önerileri dinlemek hem de geleceğe dair ortak bir vizyon oluşturmak adına büyük önem taşımaktadır. Tüm bu buluşmaların ardından son olarak Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) kongresine katılacağız. UID’nin çalışmaları, Türkiye ile dünya genelindeki Türk toplumu arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlamakta ve ortak hedeflerimizi gerçekleştirmede önemli bir rol üstlenmektedir."

-"Kıbrıs Türkü’nün hürriyeti, hukuku ve refahı milli davamızdır. Bu davaya sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türkü’nün hürriyeti, hukuku ve refahı milli davamızdır. Bu davaya sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında yer alacaklarını yineleyen Yılmaz, "Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini ve refahını temin etme ve uluslararası statüsünü yükseltme konularında çalışmalarına aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir.” diye konuştu.