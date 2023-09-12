Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün KKTC’ye geliyor.

Ercan Havalimanı’na gelişinde Başbakan Ünal Üstel tarafından karşılanacak olan Yılmaz, Ercan’da Üstel ile birlikte açıklamalarda bulunacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi” konulu panelin açılışına katılacak.

Başbakan Ünal Üstel’in onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak olan Yılmaz’ın kabul ve çalışma toplantıları da olacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Yılmaz onuruna akşam yemeği verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın da Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret edecek.

Ziyareti sırasında yapacağı temaslarda, beraberindeki heyetle birlikte İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yapılması öngörülen projeleri ve devam eden çalışmaları ele alacak olan Yılmaz’ın Çarşamba günü akşam saatlerinde KKTC’den ayrılması bekleniyor.