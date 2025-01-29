Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis Binası yakında Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunulacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel, günübirlik çalışma ziyareti için KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesini ziyaret etti.

Ziyarete, Türkiye’nin Lefkoşa Büyüekelçisi Yasin Ekrem Serim, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yanısıra, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan heyet, yerleşkenin inşasında görevli çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cevdet Yılmaz, ziyaretin ardından sosyal medya hesabınan yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yakın bir tarihte Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunulacak bu kıymetli eserler, adanın mührü olarak KKTC’nin egemenliğini ve ortak geleceğimizi simgeleyecek. Açılış öncesi hazırlıklarını değerlendirdiğimiz bu eserlerin kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’ne ve Cumhurbaşkanlığına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.