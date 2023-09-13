Yılmaz: Ekonomik istikrar için siyasi istikrar ve hükümetlerin devamlılığı önemli

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrıldı. Yılmaz Cevdet Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel uğurladı.

Ercan Havalimanı’nda açıklama yapan Yılmaz, ekonomik gelişim için istikrarın önemine vurgu yaptı. Yılmaz, ekonomik istikrar için siyasi istikrar ve hükümetlerin devamlılığının önemine de dikkati çekti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, havalimanında yaptığı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel ve ekibine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Güven ve istikrarın olduğu yerde başarı sağlandığına dikkati çeken Yılmaz, iki ülke arasındaki işbirliklerinde sonuç üretildiğini ve halkın beklentilerinin karşılandığını söyledi.

KKTC’de de istikrarlı ve güven veren bir yönetim olduğuna ve hükümetin çalışmalarından oldukça memnun olduklarına işaret eden Yılmaz, projelerin işbirliği içerisinde birer birer hayata geçirildiğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, altyapıya, eğitim ve sağlık alanlarına yapılan yatırımların, kablo bağlantısının, Ercan Havalimanı ve tarım alanındaki master planın bunun en somut örneklerinden olduğunu anlattı.

İki ülke arasındaki işbirliklerinin devam edeceğini belirten Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de çeşitli vesilelerle biraraya gelip çalışmalarımızı önceliklendirerek hayata geçireceğiz” dedi.