Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı “Haybeden Gerçeküstü Aşk” oyunu Kıbrıs’ta prömiyer yapıyor

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “Haybeden Gerçeküstü Aşk” oyunu, salı günü saat 20.00’de Holly Stone Lefkoşa Performance Hall sahnesinde prömiyer yapacak.

Proje Koordinatörü Duygu İnan, oyunun sürükleyiciliğine vurgu yaparak, önemli sorulara çok farklı bir yerden bakıldığını ifade etti. İnan ayrıca, oyunun prömiyerden sonra yine aynı sahnede 3, 10 ve 17 Aralık’ta sahne alacağını belirtti.

Her dört gecede de saat 20.00’ de seyirciyle buluşacak oyunu uyarlayan ve yönetmenliğini üstlenen Osman Ateş oyunda Hatice Tezcan ile rol alıyor.