Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı oyun Kıbrıs’ta Prömiyer yapıyor

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21/11/2024

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Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı oyun Kıbrıs’ta Prömiyer yapıyor

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “Haybeden Gerçeküstü Aşk” oyunu 26 Kasım saat 20:00’de Holly stone sahnesinde prömiyer yapacak.

Proje Koordinatörü Duygu İnan oyunun sürükleyiciliğine vurgu yaparken önemli sorulara çok farklı bir yerden baktığını söyledi.

İnan ayrıca oyunun prömiyerden sonra yine aynı sahnede  3 - 10  ve 17 Aralık’ta sahne alacağını bildirdi.

Her dört gecede de saat 20:00’ de seyircisi ile buluşacak olan oyunu uyarlayan ve yönetmenliğini üstlenen Osman Ateş oyunda  Hatice Tezcan ile rol alıyor. 

Haybeden Gerçeküstü Aşk:

“Herkes kendi aşkını biricik zannediyor. Ama bütün filmler aynı. Hepimiz aynı film içindeyiz. Peki sonsuza kadar sürer mi?” sorusunu sahneye taşıyor. Tüm tiyatro severlere iyi seyirler….

21/11/2024 17:29
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TAGS: Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı oyun Kıbrıs’ta Prömiyer yapıyor
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