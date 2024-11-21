Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı oyun Kıbrıs’ta Prömiyer yapıyor

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “Haybeden Gerçeküstü Aşk” oyunu 26 Kasım saat 20:00’de Holly stone sahnesinde prömiyer yapacak.

Proje Koordinatörü Duygu İnan oyunun sürükleyiciliğine vurgu yaparken önemli sorulara çok farklı bir yerden baktığını söyledi.

İnan ayrıca oyunun prömiyerden sonra yine aynı sahnede 3 - 10 ve 17 Aralık’ta sahne alacağını bildirdi.

Her dört gecede de saat 20:00’ de seyircisi ile buluşacak olan oyunu uyarlayan ve yönetmenliğini üstlenen Osman Ateş oyunda Hatice Tezcan ile rol alıyor.

Haybeden Gerçeküstü Aşk:

“Herkes kendi aşkını biricik zannediyor. Ama bütün filmler aynı. Hepimiz aynı film içindeyiz. Peki sonsuza kadar sürer mi?” sorusunu sahneye taşıyor. Tüm tiyatro severlere iyi seyirler….