Yılmaz: Gece kulüpleri açılırken okulların kapalı olması kabul edilebilir değil

Eğitim Beklemez İnisiyatifi sözcüsü Nihat Yılmaz, uzun süre yetkililerin bir şeyler yapmasını beklediklerini, ancak “gece kulüpleri açılıp da okullar kapalı kalmaya devam edince” artık konuya müdahil olduklarını belirterek, “Gece kulüpleri açılırken okulların kapalı olması kabul edilebilir değil” dedi.

Yüz yüze eğitimin başlaması için adım atılmadığını, hem Eğitim Bakanlığının, hem Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin hem sendikaların üzerine düşen sorumluluğu tam olarak yerine getirmediğini ifade eden Yılmaz, bu konuda velilere de sorumluluk düştüğünü, kimse sorumluluk almayınca bir grup veli olarak inisiyatifi kurarak, sorumluluk aldıklarını vurguladı.

“Öğretmenlerin tümü aşılanırsa yüz yüze eğitime başlanabileceğinin” konuşulmasına anlam veremediğini belirten Yılmaz, “Öğretmenlerin aşılanmasına katılıyoruz ancak başka alanlarda aşısız insanlar çalışmaya devam etti. Tedbirler alınarak yüz yüze eğitim yapılabilir. Aşılar yapılırsa ve başka varyant çıkarsa yeniden mi okullar kapanacak?” diye sordu.

Nihat Yılmaz, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Gece kulüpleri açıldı, okullar kapalı kaldı”

Nihat Yılmaz, inisiyatifle ilgili konuşarak, “Geçen yıl nisan ayında vakalar sıfıra düştü. Pandemi başladığında eğitimde kesinti olmuştu. Öğrencilerin kayıpları konusunda yaz ayında neler yapılabilir düşüncesinden hareketle bir araya geldik. Uzun süre müdahil olmadık ancak gece kulüpleri açılınca ve okullar kapalı olunca konuya müdahil olduk. Gece kulüpleri açılırken okulların kapalı olması kabul edilebilir değil” dedi.

“Kimse sorumluluk almayınca biz sorumluluk aldık”

Nihat Yılmaz, yüz yüze eğitimin başlaması için adım atılmadığını ifade ederek, “Sendikalar, sağlık üst komitesi, eğitim bakanlığı ve velilerin alması gereken sorumluluklar vardı. Kimse sorumluluk almayınca biz sorumluluk aldık. Zaman içinde hızlı bir destek gördük. Geçen yıl bazı bilinmezlikler de olduğu için çekinen veli ve öğretmenler şimdi daha cesaretli” diye konuştu.

“Çocuklar bir buçuk yıl kaybetti”

Pandemiden dolayı ara sıra kesintiye uğrayan, uzaktan ve seyreltilmiş eğitim nedeniyle çocukların kayıplarının olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Her yaş grubu için farklı sıkıntılar var. Sosyal ve psikolojik açıdan çocuklar bir buçuk yıl geriden gelecek. Akademik olarak kayıplar kapanabilir ancak psikolojik ve sosyalleşme sıkıntıları kalıcı olabilir” ifadelerini kullandı.

“Öğretmen ve öğrencilere altyapı sağlanmadı”

Eylülde açılması gereken okulların ekimde açıldığını ve aralıkta yeniden kapandığını anlatan Yılmaz, “Pandemi başladığından beri geçen sürede ilgili kişiler üzerlerine düşeni yapmadı. Öğretmen ve öğrencilere altyapı sağlanmadı. Öğretmenlerin bazıları da sorumluluktan kaçtı” dedi.

“Aşılar olursa ve başka varyant çıkarsa yeniden mi okullar kapanacak?”

“Öğretmenlerin tümü aşılanırsa yüz yüze eğitime başlanabileceğinin” konuşulmasına anlam veremediğini belirten Yılmaz, “Öğretmenlerin aşılanmasına katılıyoruz ancak başka alanlarda aşısız insanlar çalışmaya devam etti. Tedbirler alınarak yüz yüze eğitim yapılabilir. Özellikle KTOES, öğretmenlerin aşılanması konusunda hassas davrandı ancak KTÖS o kadar ısrarcı olmadı. Ülke olarak aşı tedariki bizim kontrolümüzde değil. Türkiye’nin ve AB’nin vermesi durumunda aşıya ulaşıyoruz. Aşılar yapılırsa ve başka varyant çıkarsa yeniden mi okullar kapanacak?” diye sordu.

“Eylem planları yapılmalı”

Öngörülemeyen bir süreç içinde olunduğunu, bu nedenle eylem planlarının yapılması gerektiğini savunan Yılmaz, “Gidişata göre farklı planlar olmalı, yeniden tam kapanma olursa da ne yapılabileceği önceden planlanmalı. Eğitim Bakanıyla, siyasi partilerle, Tabipler Birliği’yle, sendikalarla ve eğitim uzmanlarıyla görüştük. Herkes ‘haklısınız’ diyor ancak öyle söyleyince sorun çözülmüyor” şeklinde konuştu.

“Aşılar olsa bile seyreltilmiş eğitim olacak”

Tabipler Birliği’nin “Yetişkin nüfus aşılansa bile bulaş riskinden dolayı bir sınıfa 30-40 öğrenciyi sokamayız” dediğinden bahseden Yılmaz, “Bu durum, seyreltilmiş eğitim demektir. Online olmasa bile seyreltilmiş eğitim olacak. Müfredatın yetişmesi için öğrencilere hızlı bir eğitim verilecek. Böyle olunca eğitimde yine kayıplar olacak” ifadelerini kullandı.

“Ölçme, değerlendirme ve telafi yapılmalı”

Eğitim Bakanlığının ölçme, değerlendirme ve telafi ile ilgili adım atması ve planlar hazırlaması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “En azından haziran sonuna kadar son sınıf öğrenciler için ölçme ve değerlendirme yapılmalı. ‘Telafi yapılacak’ deniliyor, bir önceki sınıfa mı dönülecek? Özel okullar ve bazı okullar usulüne uygun sınavlar yaptı ancak interneti, elektriği olmayan öğrenciler sınava giremedi. Bu sorunların yaşanmaması için en azından son birkaç hafta öğrenciler okula gidebilirdi” dedi.

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17/06/2021 16:47