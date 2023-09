Yılmaz: Hep birlikte inşallah çok daha güzel bir geleceğe yürüyeceğiz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’ye geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmesi ve dünyada hak ettiği yeri alması hedefiyle asrın projesi ve havalimanı projesinde olduğu gibi tarım, enerji, eğitim, sağlık, karayolları altyapısında da “laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyacaklarını” söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı ülkede misafir etmekten onur duyduklarını ifade ederek, ülkenin altyapısı ve ekonomiye yönelik büyük çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Yılmaz’ı, Ercan Havalimanı VIP Salonu’nda Başbakan Ünal Üstel, karışıladı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile bakanların da hazır bulunduğu karşılama sonrası yapılan Yılmaz, basın açıklaması yaptı.

Yılmaz, açıklamasında "Değerli arkadaşlar, ben de öncelikle Sayın Başbakanımıza ve heyetine bu güzel sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Sizlere öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, muhabbetlerini iletmek istiyorum. Kıbrıs'a Kıbrıs Türkü'ne duyduğu muhabbeti, yakınlığı her fırsatta ifade eden Cumhurbaşkanımızın çok çok selamları var. Sözlerime başlamadan önce dün büyük bir afet yaşandı. Libya'da, mavi vatan komşumuz Libya'da büyük bir sel afeti yaşandı binlerce insan vefat etti. Kayıplar var. ölenlere Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Hemen dün her türlü tedbiri alarak kardeş Libya halkının yanında olduğumuzu ortaya koyduk. Ve oraya yardım uçaklarımızı göndermek için bütün tedbirler alındı. Daha geçen Fas'ta deprem yaşanmıştı. Orada da aynı tavrı ortaya koyduk. Libya'da da aynı şekilde. Afetler yaşayan bir ülke olarak dost kardeş ülkelerin yanındayız. Her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ben tekrar kardeş Libya halkına geçmiş olsun diliyorum.

Bugün bir taraftan da 12 Eylül Türkiye yakın tarihinde 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü. Bu vesileyle her türlü darbeyi kınadığımızı, hangi şekil altında olursa olsun, askeri darbelerin, müdahalelerin ülkeleri geri götürdüğünü, demokrasiye, kalkınmaya büyük zararlar verdiğini, insani olarak büyük zararlar verdiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Türkiye her türlü vesayetçi yapıdan kurtulmuş bir ülke olarak demokrasi ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam edecek. Ve her zaman demokratik değerleri, milli iradeyi savunmaya devam edecek diyorum

Değerli arkadaşlar bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Sayın başbakanımız az önce programımızın ana hatlarını ortaya koydu. Burada KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la görüşmemiz olacak. Sayın Başbakanımız da tabii ki Ünal Bey'le görüşmelerimiz olacak. Başka ikili görüşmelerimiz olabilecek. Bugün yine Türk devletleri teşkilatının önemli bir toplantısı var. Birazdan ona katılacağız. Türk dünyasıyla Kıbrıs'taki Kıbrıs Türkü'nün Irtibatını, ilişkisini, etkileşimini arttırmak bizim çok değer verdiğimiz bir husus. Dolayısıyla bu tür toplantıların buna vesile olmasını temenni ediyorum. Birazdan orada daha geniş değerlendirmeler yapacağız. Ayrıca tarımın çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle iklim değişikliği, yaşanan savaşlar, bulaşıcı hastalıklar, kovid gibi hastalıklar, bütün bunlar son yıllarda gıda ve tarım konusunun ne kadar stratejik olduğunu ortaya koydu. Öyle anlar olur ki paranız olsa bile ihtiyacınızı karşılamayabilirsiniz dolayısıyla tarımda belli bir yeterlilik seviyesine ulaşmak çok çok kıymetli ve stratejik. Bu anlamda anavatandan gelen su sadece içme suyu açısından değil sulama bakımından da çok önemli.

Yarın Sayın Başbakan'la birlikte sulama planı çalışmalarıyla ilgili de bir kritik toplantımız olacak. Tarım bakanımızın da tabii katılımıyla önemli bir çalışma yapacağız. Buradaki amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarımsal verimliliğini, üretimini arttırmak. Bir taraftan çiftcinin gelirini arttırırken, halkın gelirini arttırırken daha uygun koşullarda halkın beslenmesini, gıdaya erişimini sağlarken, diğer taraftan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gıda yeterliliğini, tarımdaki yeterliliğini daha üst seviyelere çıkarmak. Bu konuda da önemli çalışmalar için Bulunuyoruz. Ayrıca yine Sayın Başbakan belirtti. iktisadi ve mali işbirliğimizin çeşitli başlıkları var. Çok sayıda projemiz var. Onları da bir bir gözden geçireceğiz. Ancak bugün bir yeni terminal binasındayız. Ben de sevincimi, mutluluğumu ifade isterim. Tabii Sayın Başbakan'a bütün ekibine de şükranlarımı sunuyorum. Yine bürokraside emek harcayan arkadaşlarımıza gerek Türkiye tarafında gerek KKTC tarafında teknik arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Dev bir eser kazandırılmış oldu. Gerçekten dev bir eser. Az önce girerken bunu bir kez daha hissettim, gördüm. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adeta bir vitrini. Ilk gelen insanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilgili imajlarını burada oluşturuyorlar. Ayrılanlar aynı şekilde. Dolayısıyla bu 100 milyonlarca avro yatırımla oluşan eserin hizmete girmiş olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza burada şükranlarımızı sunuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a. Gerçekten çok kararlılık gösterdi. Ben şu tarihte ineceğim dedi havalimanına. Biz de Sayın Başbakan'la bütün ekiplerimizle gece gündüz bir çalışmayla çok şükür bunu başardık. Bu başarı başka başarıların da habercisi aslında. Demek ki uğraşınca, çalışınca zorluklar aşılıyor. Sorunsuz hiçbir şey yok. Dikensiz gül bahçesi yok diye bir söz vardır. Sorunsuz hiçbir mesele yok. Önemli olan Çözüm odaklı bir şekilde bakabilmektir. Sorunları bir şekilde çözerek birer birer masadan kaldırabilmek ve halkın yararına projeleri geliştirmektir. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

Önümüzdeki projeleri önceliklendirerek, özellikle tamamlama safhasına gelmiş olan daha büyük önem ve öncelik vererek bunları bir an önce halkımıza kazandırma anlayışı içinde yolumuza devam edeceğiz. Bu arada çok kritik yine çok önemli bir projeyle ilgili bir mutabakat zaptı imzaladık Sayın Başbakan'la. O da kablo. Çift tatlı Tablo. Hem Türkiye'den KKTC'ye, hem KKTC'den Türkiye'ye enerji transfer edebilecek ve gerçekten enerji arz güvenliği anlamında çok ciddi katkısı olacak. daha kaliteli, daha maliyeti açısından uygun bir enerjiyi her iki ülke için de sağlama da olacak çok dev bir esere yine çalışmalarına başlamış durumdayız. Önceki fizibiliteler yapılacak tabii. Çeşitli teknik altyapı çalışmaları yapılacak. Ardından da inşallah yapımına geçildiğini hep birlikte göreceğiz. Değerli arkadaşlar bütün bu projeler KKTC ve Türkiye'nin kardeşliğinin, dostluğunun, yakınlığının birer nişanesi. bizim ayrımız gayrımız yok gerçekten. Kaderimiz bir, tarihimiz bir. Dolayısıyla az önce Sayın Başbakan'ın vurgusuna ben de yürekten katılıyorum. Bizim ilişkimiz hesap, kitaba dayalı bir değil bir ilişki. Gönül bağıyla oluşmuş bir ilişki. Dolayısıyla bu ilişkiyi hiç kimsenin şaşmaya gücü yetmez. Hep birlikte inşallah çok daha güzel bir geleceğe yürüyeceğiz. Hep söylüyoruz. Türkiye yüzyılına girdik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılındayız. Ikinci Yüz yıla adım atıyoruz. 2023teyiz. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüz yılı diyoruz. Bu yüzyıl aynı zamanda KKTC'nin yüzyılı. Birlikte yükseleceğimiz hem ekonomide, hem demokraside, hem uluslararası ilişkilerde, her bakımdan, teknolojide, tarımda her alanda birlikte yükseleceğimiz ve çok daha güçlü bir geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir dönem. Inşallah bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ." ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



12/09/2023 11:56