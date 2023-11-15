Yılmaz: Kıbrıs Türkü boyun eğmeyecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törende konuşma yaptı.

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15/11/2023

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Yılmaz: Kıbrıs Türkü boyun eğmeyecek


Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törende konuşma yaptı.

Törende konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bugün 40 yaşına giren Cumhuriyet, Kıbrıs Türkü’nün boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin kanıtıdır” dedi.

Yılmaz, Kıbrıs Türk Halkı’nın, adadaki köklü geçmişiyle bu toprakların daima asli unsuru olduğunu vurguladı.

Ayrıntılar geelcek

15/11/2023 12:12
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TAGS: cevdet yılmaz
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