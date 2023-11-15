Yılmaz: Kıbrıs Türkü boyun eğmeyecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törende konuşma yaptı.
15/11/2023
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törende konuşma yaptı.
Törende konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bugün 40 yaşına giren Cumhuriyet, Kıbrıs Türkü’nün boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin kanıtıdır” dedi.
Yılmaz, Kıbrıs Türk Halkı’nın, adadaki köklü geçmişiyle bu toprakların daima asli unsuru olduğunu vurguladı.
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