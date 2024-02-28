Yılmaz Morgül'den Bülent Ersoy'a ağır sözler: Gebersin!

Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy hakkında yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Best of Europe Awards ödül gecesi önceki gün Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Törene iş, cemiyet ve sanat hayatından birçok isim katıldı. Geceye katılan ünlüler muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Yılmaz Morgül, şöyle konuştu:Çok mutluyum, sanatımın yanı sıra birçok sağlık, eğitim ve yardımlaşma vakıflarıyla çalışıyorum. Kendimi bu konuda farkındalıkları çok yüksek sanatçı olarak görüyorum. Kimsesiz 0-6 yaş grubu çocuklar ve engelli çocuklar, lösemi hastası, down sendromlu çocuklarının bakımlarının ve ihtiyaçlarının gönüllülük esasına dayanarak elimden geldiğince çalışmalar yapıp onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. 1 yıl içerisinde 500 engellimize konser gelirlerimle en iyisinden en güzelinden akülü sandalye temin ettim, onlar bu sayede ev hapishanelerinden çıkıp sosyalleşme imkanı bularak nefes alıyorlar. Ben de onların ve ailelerinin duaları sayesinde çok mutlu oluyorum.

(Milliyet)