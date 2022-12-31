Yılmaz Morgül'ün annesi vefat etti

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31/12/2022

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Yılmaz Morgül'ün annesi vefat etti

 Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, annesinin vefat etmesinden saatler sonra doktor kontrolüyle sahneye çıktı

Habertürk'ün haberine göre, Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etti. Yılmaz Morgül, anlaşması olduğu için Büyükçekmece'deki bir otelde doktor kontrolüyle sahneye çıkmak zorunda kaldı. Fatma Morgül, 1 Ocak pazar günü Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.

31/12/2022 22:53
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TAGS: Yılmaz Morgül’ün annesi vefat etti
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