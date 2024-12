Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Suriye'den ülkemize yönelebilecek terör, göç tehditlerine karşı ilgili kurumlarımız her türlü tedbiri alıyor, her türlü gelişmeyi de yakından takip ediyoruz." dedi.

Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, bölgede güven, refah ve istikrar istediklerinin ve tüm komşu ülkelere bu gözle baktıklarının altını çizdi.

İstikrar ve tüm kesimleri kucaklayan siyasi bir yapı oluştuğunda Suriye'nin çok farklı bir yöne doğru gideceğini, ekonomik olarak da daha canlı ve güçlü bir hale geleceğine inandığını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde savaş, çatışma görmek istemiyoruz, barış, huzur ve refah görmek istiyoruz. Türkiye olarak buna öncülük yapmaya devam edeceğiz. Bu bölge üzerinde emperyalist emelleri olanların tuzağına düşmeden, bu coğrafyanın ve medeniyetin insanları olarak birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir. Çok zor günler yaşadılar, şimdi ise oradaki güvenlik, siyasi, kurumsal ve ekonomik ortamın gelişmesiyle inanıyorum ki belli bir süreç içinde ülkelerine döneceklerdir. Giden kardeşlerimiz, Türkiye ile hem kültürel, sosyal ve siyasi bağlar hem de ekonomik ilişkiler anlamında çok daha olumlu rol oynayacaklardır. Bir yandan da risklere karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye'den ülkemize yönelebilecek terör, göç tehditlerine karşı ilgili kurumlarımız her türlü tedbiri alıyor, her türlü gelişmeyi de yakından takip ediyoruz. Suriye'nin önümüzdeki dönemde çatışma ve istikrarsızlık unsuru değil, bölgemizin büyümesi ve gelişmesi için çok farklı bir konuma geleceğine yürekten inanıyorum."