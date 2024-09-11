Yılmaz Tunç'tan Narin açıklaması: Şüpheliler yarın adliyeye çıkarılacak

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 269 kişinin ifadesine başvurulduğunu, bunların 26'sının şüpheli, 241'inin ise tanık olarak ifade verdiğini kaydetti. Tunç, "Şüpheliler yarın adliyeye çıkarılacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası Bakanlar açıklamada bulundu.

Soruşturmanın büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İlgili bütün kuruluşlarımız, devletimizin yetkili tüm birimleri süreci yakından takip ediyor. Bu olayın tüm ayrıntıları ortaya çıkana kadar gözümüz burada olacak. Şu anda Narin kızımızın canice öldürülmesiyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma büyük bir titizlikle incelenmektedir. Her bir ayrıntının üzerine titrenmektedir. Fail ya da faillerin ortaya çıkarılması için ne gerekirse yapılmaktadır. Geleceğimizi teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümesi önceliğimizdir. Bir çocuğa zarar vermek tüm insanlığa zarar vermekle aynıdır. 21 Ağustos gününden bu yana hem soruşturma hem arama faaliyetleri kapsamında yapılanlarla ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum."

"DOKU ÖRNEKLERİ İNCELENMEKTEDİR"

Narin Güran'ın eve dönüş yolunda saat 15.15'te görüldüğünü belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Adli Tıp Raporunun da beklendiğini açıklayarak şunları söyledi:

"Narin kızımızın eve dönüş yolunda 15.15'te son görüntüsünden sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştır. 20.15'te jandarma komutanlığı 20.50'de de 112 aranarak kayıp ihbarından sonra arama işlemlerine hızlıca başlanmıştır. Karadan ve havadan toplam 75 bin kilometre alan ile su altı arama ekipleri ile 8 dere, 5 gölet, 21 su kuyusu aranmıştır. 62 ev ve 24 metruk binada arama yapılmıştır. 26 kişinin şüpheli 241 kişinin tanık olmak üzere 267 kişinin ifadesi bugüne kadar alınmıştır. 22 şüpheli halen gözaltında olup yarın savcılıkta hazır edileceklerdir. Kimyasal inceleme raporu beklenmektedir. Olay yerinden edinilen bulgularla Van Jandarmasının raporu beklenmektedir. Narin kızımızdan alınan doku örnekleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelemeler devam etmektedir. Adli Tıp Kurumu'ndan ölüm sebebine ilişkin nihai rapor beklenmektedir."

"TANIKLARIN BASKI ALTINDA KALMAMASI ÖNEMLİ"

Soruşturmanın gizliliği konusundan hassasiyet duyduklarını belirten Bakan Tunç resmi makamların dışında spekülatif bilgilere itibar edilmemesine değinerek şunları belirtti:

"Bu hassas süreçte soruşturmanın selameti ve adaletin gecikmeksizin tecelli etmesi için CMK'nın 150. maddesi gereği soruşturma evresinin gizli tutulması yargı sürecinin düzgün yürütülmesi için çok önemlidir. Tanıkların herhangi bir baskı altında kalmaması ve soruşturmanın adil şekilde ilerlemesi için önemlidir. Soruşturmanın gizliliği ve hukuki hassasiyetler gözetilmelidir. Resmi makamlarımızın açıklamaları dışında yayılan spekülatif bilgilere itibar edilmemelidir."