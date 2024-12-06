Yılmaz: Uyumlu ve verimli iş birliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz

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06/12/2024

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Yılmaz: Uyumlu ve verimli iş birliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başkanlık Divanı Üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı.

Yılmaz, paylaşımında, Türkiye ve KKTC arasındaki uyumlu ve verimli iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye ve KKTC’nin ortak hedefleri doğrultusunda tüm kurumlarımız arasındaki dayanışmayı ve iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na seçilen Ziya Öztürkler ve Başkanlık Divanı Üyelerini tebrik eden Yılmaz, şu mesajı paylaştı:
“Sayın Öztürkler’i ve Divan Üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle Kıbrıs Türkü kardeşlerime sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum.”

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TAGS: Yılmaz: Uyumlu ve verimli iş birliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz
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