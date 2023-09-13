Yılmaz: Yeni projelerle başarı hikayelerimizi çoğaltacağız

Ülkemizde temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz BRT’ye konuştu; önemli mesajlar verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, su ve Ercan gibi dev ve çılgın projelerin hayata geçirildiğine dikkat çekerek, “şimdi sırada enerji var” dedi. Yılmaz, karşılıklı enterkonnekte projesi ile sadece KKTC’nin değil tüm Kıbrıs’ın dünyaya bağlanacağını vurguladı.

Tüm bu büyük projelerin KKTC’de refahı artıracağına olan inancını dile getiren Cevdet Yılmaz, “geçmişimiz tarihimiz bir, geleceğimiz ve kaderimiz de bir. Birlikte ilerleyeceğiz ve bunun sağlayacağı refahı da birlikte yaşayacağız” dedi.

Yılmaz, KKTC’nin Türk dünyuasında yerini almasının sadece KKTC açısından değil Doğu Akdeniz’deki durum açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yılmaz’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“İktisadi ve ticari işbirliği protokolü KKTC’nin bir egemen devlet olarak varlığını güçlendiriyor

KKTC devletinin halkının önceliği ne ise bizim de esas önceliğimiz odur. Kamu yatırımları yanında girişimciliğin de desteklenmesi protokolde var

“Enterkonnekte sistem ile sadece TC’den KKTC’ye değil KKTC’den de TC’ye elektrik gidecek. Bu sistem tüm adayı Avrupa’ya bağlayacak

KKTC dünyada daha etkili hale gelecek. Bunu engellemek haksızlıktır. Azerbaycan, Türkiye ve KKTC olarak üç devlet tek millet olduk

Yılmaz: yeni projelerle başarı hikâyelerimizi çoğaltacağız. TC KKTC ilişkileri daha da ileriye taşınacak