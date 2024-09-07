Yılmaz’dan Gazimağusa’da önemli mesajlar

Başbakanlık Organizasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile birlikte Gazimağusa’da halkla buluştu.

Etkinlikte, bazı Bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda üst düzey yetkili de hazır bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz halka hitaben konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin selamlarını getirdiğini söyleyerek başladı.

Yılmaz “Millete hizmet, sorunları çözmek ve halka daha müreffeh bir hayat sunmak amacıyla buradayız” diyerek , bu çerçevede dün ülkede önemli toplantılar yaptıklarını, özellikle elektrik konusunda kısa-orta ve uzun vadeli çözüm önerileri içerisinde olduklarının müjdesini verdi .

Cevdet Yılmaz enerji konusunda önemli adımlar atıldığını yineleyerek “Denizin altından nasıl suyu getirdiysek, elektriği de getireceğiz” şeklinde konuştu.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bu sayede çok daha güçlü bağlarla bağlanacağını vurgu yapan Yılmaz, yürütülen diğer projelere de değindi.

Girne Akçiçek Hastanesi’nden sivil halkın da hizmet alabilmesi yönünde bir protokol imzalandığını, ayrıca Şehit yakınları ve gazilerle ilgili de bir protokola imza koyduklarını, bu sayede buradaki tüm şehit ve gazi yakınlarının Türkiye’deki şehit ve gazi yakınlarıyla aynı haklara sahip olup, her türlü imkandan eşit şekilde yararlanabileceğini açıkladı.

KKTC ile iktisadi ve mali işbirliklerin devam edeceğini belirten Yılmaz, siyasi olarak da Kıbrıs Türkünün yanında olduklarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatarı da bu konuda desteklediklerini ifade etti.

Yılmaz tüm dünyada savaşlar yaşanırken 50 yıldır dünyanın en huzurlu ülkesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu kaydederek “Burada KKTC gerçeği var, bu gerçekler görülmeden bir anlaşma olmaz, biz bu gerçeklerle bir çözüm istiyoruz, eşitlik-adalet ve hakkaniyete uygun bir çözüm” dedi.

Ülke üstünde oynanan bir takım oyunların tarihi gerçekleri örtemeyeceğine vurgu yapan Yılmaz, yaşanan tarihi gerçeklerin unutulamayacağını belirtti.

Cevdet Yılmaz TC’nin katkılarıyla ülkeye hizmet etme düşünce ve karşılığında olduklarına dikkati çekerek, bu çerçevede sağlık, tarım, yollar gibi her türlü alanda katkıyı sürdüreceklerini belirtti ve Maraş bölgesine bu kapsamda yeni bir sağlık ocağının yapılacağını bunun için de 55 milyon Lira ayrıldığını dile getirdi.

Yılmaz, konuşmasında, Şampiyon Melekleri bir kez daha rahmetle andı, ailelere sabır diledi.

Yılmaz, devam eden adlı yargılama sürecinde Türkiye Cumhuriyeti adaletinin en doğru kararı vereceğine olan inancını dile getirdi.