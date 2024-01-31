Yılmaz’dan KKTC'de aşırı yağışlardan etkilenenlere geçmiş olsun mesajı

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31/01/2024

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Yılmaz’dan KKTC'de aşırı yağışlardan etkilenenlere geçmiş olsun mesajı

 Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KKTC'de Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm imkanlarımızla KKTC'li kardeşlerimizin yanındayız. Rabb'im hepimizi her türlü afetten korusun."

31/01/2024 09:14
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TAGS: haber, kıbrıs
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