Yılmazköy-Çamlıbel ve Güzelyurt-Çamlıbel yollarında trafik levha çalışması yapılacak

 Yılmazköy-Çamlıbel ve Güzelyurt Çamlıbel yollarında trafik levha çalışmalarını yapılacak.  

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14/01/2025

Yılmazköy-Çamlıbel ve Güzelyurt-Çamlıbel yollarında trafik levha çalışması yapılacak

 Yılmazköy-Çamlıbel ve Güzelyurt Çamlıbel yollarında trafik levha çalışmalarını yapılacak.  

Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre,  çalışma Yılmazköy-Çamlıbel yolunda 14-20 Ocak; Güzelyurt-Çamlıbel yolunda ise 21- 27 Ocak tarihleri arasında olacak. 

Sürücülerin, belirtilen yollarda yürütülecek çalışmalar nedeniyle can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.

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TAGS: haber, kıbrıs
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