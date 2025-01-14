Yılmazköy-Çamlıbel ve Güzelyurt-Çamlıbel yollarında trafik levha çalışması yapılacak
Yılmazköy-Çamlıbel ve Güzelyurt Çamlıbel yollarında trafik levha çalışmalarını yapılacak.
YAYIN TARİHİ:
14/01/2025
Yılmazköy-Çamlıbel ve Güzelyurt Çamlıbel yollarında trafik levha çalışmalarını yapılacak.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışma Yılmazköy-Çamlıbel yolunda 14-20 Ocak; Güzelyurt-Çamlıbel yolunda ise 21- 27 Ocak tarihleri arasında olacak.
Sürücülerin, belirtilen yollarda yürütülecek çalışmalar nedeniyle can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.
YAYIN TARİHİ: