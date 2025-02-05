Yılmazköy – Çamlıbel yolunda bakım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesi

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05/02/2025

Yılmazköy – Çamlıbel yolunda bakım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesi

Yılmazköy- Çamlıbel arasındaki ana yolda bakım ve onarım çalışmaları yapılacağı duyuruldu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün 13.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafik akışının kısım kısım tek şeritten sağlanacağı bildirildi.

Sürücülerin belirtilen güzergahta can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle tavsiye edildi.

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TAGS: Yılmazköy – Çamlıbel yolu, bakım çalışmaları
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