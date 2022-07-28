Yılmazköy-Çamlıbel yolunda kaza!

Yılmazköy -Çamlıbel Anayolu'nda sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisten yapılan açıklamaya göre: 28.07.2022 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında, Amangeldy TURAYEV(E-30) yönetimindeki RJ 875 plakalı kamyonet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sol kısmından, daha sonra da yolun sağ kısmından dışarıya çıkarak yol dışında bulunan toprak sete çarpmış ve sağ yan tarafı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

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28/07/2022 16:40