Yılsonu sınavlarının nasıl yapılacağı belirlendi

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ortaokul ve liselerde yılsonu sınavlarının nasıl yapılacağı konusunda beklenen açıklama geldi.

Bir süreden beridir gerek öğrencilerin gerek velilerin gerekse öğretmenlerin merakla beklediği yılsonu değerlendirme sınavlarının online(çevrimiçi) mı? Yoksa yüz yüze mi yapılacağı sorusunun cevabı KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortaeğitim Dairesi Müdürlüğü Daire Müdürü Ali Yaman’ın orta-lise ve kolej müdürlüklerine gönderdiği yazı ile açıklanmış oldu.

Ortaeğitim Dairesi Müdürlüğü Daire Müdürü Ali Yaman’ın orta-lise ve kolej müdürlüklerine dün gönderdiği yazıda “2020-2021 eğitim – öğretim yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde öğrenimlerine çevrimiçi (online ) devam edilen orta eğitim öğrencilerinin (Tüm Ortaokul, Lise, Meslek Lisesi ve özel okullardaki 6,7,8,9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri) yıl sonu değerlendirmelerinin çevrimiçi (online) olarak yapılması Bakanlığımızca uygun görülmüştür” yazıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce Sağlık Üst Kurulu ve Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda 12. Sınıflar ile uluslararası sınavların yüz yüze yapılmasına karar vererek gerçekleştirmişti. Ara Sınıfların 2020-2021 Öğretim Yılını Tamamlama Süreci İle İlgili Bilgilendirme Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanllığı'nın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı: 2020-2021 Öğretim Yılı’nın sonlandırılması sürecinde ara sınıfların (6., 7., 8., 9., 10. ve 11. Sınıflar) değerlendirilmesi hususunun, paydaşlarımızla yapılan istişareler sonucunda, uzaktan eğitim uygulamaları şeklinde yürütülmesi yönünde karar üretilmiştir. 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. Sınıfların son dönem değerlendirmesi daha önce okullarımıza gönderilen genelge 5’te belirtildiği üzere “alternatif değerlendirme” yöntemleri ile yapılacaktır. Bu çerçevede okul idareleri ve öğretmenler işbirliği içerisinde, Akademik Takvimde 24 Mayıs – 10 Haziran arasında belirlenen sınav döneminde senkron ve/veya asenkron uygulamalar (Proje-sunum, dönem ödevi, konu tarama testleri, rubik ölçekler gibi yöntemler yanında yazılı veya sözlü sınavlar vb.) kullanılarak, kanıt oluşturacak ölçme ve değerlendirme işlemleri ile öğrenci notlarını oluşturulacaktır. Bu doğrultuda, yukarıda belirtilen işlemler sonucunda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sınıf geçme kurallarının uygulanacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz. İçinde bulunulan Pandemi ve altyapı koşulları da dikkate alınarak, ailelerimizin ve öğrencilerimizin de gereken hassasiyeti göstermeleri, okul idareleri ve öğretmenler ile işbirliği içerisinde olmaları büyük önem arz etmektedir.





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12/05/2021 20:59