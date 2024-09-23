“Yıltan Taşçı Akademi 3. Lefkoşa Fotoğraf Günleri” başlıyor

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23/09/2024

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“Yıltan Taşçı Akademi 3. Lefkoşa Fotoğraf Günleri” başlıyor

“Yıltan Taşçı Akademi 3. Lefkoşa Fotoğraf Günleri” 3 Ekim’de başlıyor.

Akademi’den yapılan açıklamaya göre, Fotoğraf Günleri kapsamında 3-8 Ekim tarihleri arasında, Lefkoşa’nın farklı noktalarında fotoğraf sanatını içeren etkinlikler yapılacak. 

Akgünler Denizcilik’in ana sponsorluğunda, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek “Yıltan Taşçı Akademi 3. Fotoğraf Günleri”nde; atölye çalışmaları, sergiler, sunum ve söyleşiler, fotoğraf çekimleri ve fotoğraf gösterimleri yapılacak.

Türkiye’den fotoğrafçı Özer Kanburoğlu, Merih Akoğul, Cihan Kar ve Aramis Kalay’ın konuk olacağı etkinliğin programı şöyle: 

“3 Ekim Perşembe: Basın toplantısı -  13.00 / Acapulco Tatil Köyü

‘3. Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni - 19.00/Merkez Lefkoşa Sergi Salonu 

4 Ekim Cuma:  Sunum – Söyleşi Özer Kanburoğlu – ‘Mimari fotoğrafçılıkta dikkat edilmesi gereken konular’ 15.00 – 16.00 / Lefkoşa Sanat Merkezi

Fotoğraf gösterimi Özer Kanburoğlu – ‘Öyküler’ 16.15 – 17.15 / Lefkoşa Sanat Merkezi

Sunum – Atölye Merih Akoğul – ‘Fotoğrafı doğru okumak’ 17.30 – 19.00 / Lefkoşa Sanat Merkezi 

 

5 Ekim Cumartesi:  Atölye çalışmaları Özer Kanburoğlu  - ‘Mimari fotoğrafçılık’ 10.00 – 13.00/ Lefkoşa Surlariçi – Sarayönü, Arabahmet

Merih Akoğul – ‘Bize bakan nesneler’ 15.00 – 18.00 /Lefkoşa Sanat Merkezi – Lefkoşa Surlariçi – Yenicami, Selimiye

6 Ekim Pazar: Özer Kanburoğlu, Merih Akoğul, Cihan Kar ve Aramis Kalay ile fotoğraf çekimi 10.00 – 13.00  / Karmi

Fotoğraf okuma - Karmi’de çekilen fotoğrafların değerlendirilmesi 15.00 – 18.00 / Lefkoşa Sanat Merkezi 

7 Ekim Pazartesi: Sunum – Söyleşi Cihan Kar – ‘Dijital fotoğraf düzenleme (camera raw)’ 15. 00 – 16.30  / Lefkoşa Sanat Merkezi

Atölye çalışması Cihan Kar – ‘Portre çalışmaları’ 17.00 – 19.00  / Lefkoşa Sanat Merkezi – YTA Fotoğraf Stüdyosu

8 Ekim Salı: Sergi Yıltan Taşçı Akademi 14. / 15. dönem temel fotoğrafçılık ve 9. dönem kompozisyon kursiyerlerinin ‘15.Kursiyer Sergisi / Objektifimizden’in açılışı. 19.00 – Lefkoşa Sanat Merkezi – M. Necati Özkan Sergi Salonu.”

 

23/09/2024 14:24
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TAGS: Yıltan Taşçı Akademi 3. Lefkoşa Fotoğraf Günleri, haber, kıbrıs
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