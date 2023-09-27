Yıltan Taşçı Akademi Lefkoşa Fotoğraf Günleri başlıyor

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27/09/2023

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Yıltan Taşçı Akademi Lefkoşa Fotoğraf Günleri başlıyor

Yıltan Taşçı Akademi 2. Lefkoşa Fotoğraf Günleri etkinlikleri 3 Ekim’de başlıyor.

 

Lefkoşa Fotoğraf Günleri çerçevesinde Lefkoşa’nın farklı noktalarında atölye çalışmaları, sergiler, söyleşiler ve fotoğraf gösterimleri yer alacak, 27 ekime kadar etkinlikler yer alacak.

 

Program şöyle:

 

3 Ekim 2023 Salı

 

Yıltan Taşçı’nın açılış konuşması ve sunumu ile “ YTA II. Lefkoşa Fotoğraf Günleri”nin başlaması

18.00 – 18.30 /  Merkez Lefkoşa Amfisi

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Yıltan Taşçı Akademi’nin işbirliğinde düzenlenen “ II. Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması”nın ödül töreni,  LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşması ve sergi açılışı

18.45  / Merkez Lefkoşa Sergi Salonu

 

4 Ekim 2023 Çarşamba

 

Sunum – Söyleşi

Cengiz Karlıova – “ Gel” / “ Hıdırellez”

17. 00 – 18.30  / Merkez Lefkoşa Amfisi

 

5 Ekim 2023 Perşembe

 

Atölye Çalışması

Cengiz Karlıova - “Fotoğrafa Grafik Bakışlar”

14. 00 – 18.00  / Lefkoşa

 

6 Ekim 2023 Cuma

 

Sunum – Söyleşi

Yıltan Taşçı – “ 40 Usta / Söz / Fotoğraf”

17. 00 – 18.30  / Merkez Lefkoşa Amfisi 

 

 

10 EKİM 2023 SALI

Sunum – Söyleşi

Aramis Kalay  – “ Işık,Gölge Vesaire… ”

17.00 – 18.30  / Merkez Lefkoşa Amfisi 

 

 

11 Ekim 2023 Çarşamba

 

Atölye Çalışması

Aramis Kalay  - “Işık, Gölge Vesaire”

14. 00 – 18.00  / YTA Fotoğraf Stüdyosu, Lefkoşa dış mekân

 

 

13 Ekim 2023 Cuma

 

Fotoğraf gösterimi

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği, Girne Fotoğraf Derneği ve Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği  üyelerinin  fotoğrafları

17.00 – 18.00  / Merkez Lefkoşa Amfisi

16 Ekim 2023 Pazartesi

Sergi Açılışları

Başar Taşlı - “Yalıçapkını”

Lisani Otağ’ - “ Klasikten Önce, Dijitalden Sonra”

18.00  /  Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu – Lefkoşa

18 Ekim 2023 Çarşamba

Sunum Söyleşi

Bedia Kale – “Devlet Fotoğraf Yarışmaları’nın Kronolojisi”

16.00 – 16.45 / Merkez Lefkoşa Amfisi

 

Sunum – Söyleşi

Orhan Cem Çetin – “ Makro Estetiği ”

17.00 – 18.30  / Merkez Lefkoşa Amfisi

Sergi Açılışı

Yıltan Taşçı Akademi 12. / 13. dönem temel fotoğrafçılık ve 8. dönem kompozisyon kursiyerlerinin “ Objektifimizden” sergisi…

18.45  / Merkez Lefkoşa Sergi Salonu

19 EKİM 2023 PERŞEMBE

Atölye Çalışması

Orhan Cem Çetin - “ Makro çekimlerde aydınlatma ve netlik artırma”

 14. 00 – 18.00  / Lefkoşa

 

20 Ekim 2023 Cuma

Konferans

Nazım Kaşot – Doğa Fotoğrafçılığında Etik

17.00 – 18.00 / Merkez Lefkoşa Amfisi

Sunum Söyleşi

Hasan Bağlar – Kıbrıs’ın Kelebekleri

18.15 – 19.15 /  Merkez Lefkoşa Amfisi

21 Ekim 2023 Cumartesi

Sergi Açılışı

Yıltan Taşçı - “Koleksiyonumdaki Resimler – Fotoğraflar”

15.00 /  Rüstem Kitabevi Sergi Salonu 

23 Ekim 2023 Pazartesi 

Sergi Açılışları

Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri  - “ Antakya’da Yaşam” ve “ Dansa Dair” sergileri…

16. 00  / İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi

25 Ekim 2023 Çarşamba

Sunum – Söyleşi

Hulki Muradi  – “ Fotoğraflar ve Hayat ”

17.00 – 18.15  / Merkez Lefkoşa Amfisi

 

Sunum – Söyleşi

Mustafa Evirgen – “Ödüllü Fotoğraflarımdan Seçmeler”

18.30 – 19.30  / Merkez Lefkoşa Amfisi 

26 Ekim 2023 Perşembe

Atölye Çalışması

Hulki Muradi -  “ Dans ve portre ”

14. 00 – 18.00  / YTA Fotoğraf Stüdyosu, Lefkoşa Arabahmet

27 Ekim 2023 Cuma

Sunum – Söyleşi

Patrizia Muradi  – “ Renkler – Fotoğraf ve Psikoloji”

17.00 – 18.15  / Merkez Lefkoşa Amfisi

27/09/2023 14:59
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TAGS: Yıltan Taşçı Akademi, Lefkoşa Fotoğraf Günleri
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