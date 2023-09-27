Yıltan Taşçı Akademi Lefkoşa Fotoğraf Günleri başlıyor
27/09/2023
Yıltan Taşçı Akademi 2. Lefkoşa Fotoğraf Günleri etkinlikleri 3 Ekim’de başlıyor.
Lefkoşa Fotoğraf Günleri çerçevesinde Lefkoşa’nın farklı noktalarında atölye çalışmaları, sergiler, söyleşiler ve fotoğraf gösterimleri yer alacak, 27 ekime kadar etkinlikler yer alacak.
Program şöyle:
3 Ekim 2023 Salı
Yıltan Taşçı’nın açılış konuşması ve sunumu ile “ YTA II. Lefkoşa Fotoğraf Günleri”nin başlaması
18.00 – 18.30 / Merkez Lefkoşa Amfisi
Lefkoşa Türk Belediyesi ile Yıltan Taşçı Akademi’nin işbirliğinde düzenlenen “ II. Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması”nın ödül töreni, LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşması ve sergi açılışı
18.45 / Merkez Lefkoşa Sergi Salonu
4 Ekim 2023 Çarşamba
Sunum – Söyleşi
Cengiz Karlıova – “ Gel” / “ Hıdırellez”
17. 00 – 18.30 / Merkez Lefkoşa Amfisi
5 Ekim 2023 Perşembe
Atölye Çalışması
Cengiz Karlıova - “Fotoğrafa Grafik Bakışlar”
14. 00 – 18.00 / Lefkoşa
6 Ekim 2023 Cuma
Sunum – Söyleşi
Yıltan Taşçı – “ 40 Usta / Söz / Fotoğraf”
17. 00 – 18.30 / Merkez Lefkoşa Amfisi
10 EKİM 2023 SALI
Sunum – Söyleşi
Aramis Kalay – “ Işık,Gölge Vesaire… ”
17.00 – 18.30 / Merkez Lefkoşa Amfisi
11 Ekim 2023 Çarşamba
Atölye Çalışması
Aramis Kalay - “Işık, Gölge Vesaire”
14. 00 – 18.00 / YTA Fotoğraf Stüdyosu, Lefkoşa dış mekân
13 Ekim 2023 Cuma
Fotoğraf gösterimi
Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği, Girne Fotoğraf Derneği ve Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği üyelerinin fotoğrafları
17.00 – 18.00 / Merkez Lefkoşa Amfisi
16 Ekim 2023 Pazartesi
Sergi Açılışları
Başar Taşlı - “Yalıçapkını”
Lisani Otağ’ - “ Klasikten Önce, Dijitalden Sonra”
18.00 / Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu – Lefkoşa
18 Ekim 2023 Çarşamba
Sunum Söyleşi
Bedia Kale – “Devlet Fotoğraf Yarışmaları’nın Kronolojisi”
16.00 – 16.45 / Merkez Lefkoşa Amfisi
Sunum – Söyleşi
Orhan Cem Çetin – “ Makro Estetiği ”
17.00 – 18.30 / Merkez Lefkoşa Amfisi
Sergi Açılışı
Yıltan Taşçı Akademi 12. / 13. dönem temel fotoğrafçılık ve 8. dönem kompozisyon kursiyerlerinin “ Objektifimizden” sergisi…
18.45 / Merkez Lefkoşa Sergi Salonu
19 EKİM 2023 PERŞEMBE
Atölye Çalışması
Orhan Cem Çetin - “ Makro çekimlerde aydınlatma ve netlik artırma”
14. 00 – 18.00 / Lefkoşa
20 Ekim 2023 Cuma
Konferans
Nazım Kaşot – Doğa Fotoğrafçılığında Etik
17.00 – 18.00 / Merkez Lefkoşa Amfisi
Sunum Söyleşi
Hasan Bağlar – Kıbrıs’ın Kelebekleri
18.15 – 19.15 / Merkez Lefkoşa Amfisi
21 Ekim 2023 Cumartesi
Sergi Açılışı
Yıltan Taşçı - “Koleksiyonumdaki Resimler – Fotoğraflar”
15.00 / Rüstem Kitabevi Sergi Salonu
23 Ekim 2023 Pazartesi
Sergi Açılışları
Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri - “ Antakya’da Yaşam” ve “ Dansa Dair” sergileri…
16. 00 / İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi
25 Ekim 2023 Çarşamba
Sunum – Söyleşi
Hulki Muradi – “ Fotoğraflar ve Hayat ”
17.00 – 18.15 / Merkez Lefkoşa Amfisi
Sunum – Söyleşi
Mustafa Evirgen – “Ödüllü Fotoğraflarımdan Seçmeler”
18.30 – 19.30 / Merkez Lefkoşa Amfisi
26 Ekim 2023 Perşembe
Atölye Çalışması
Hulki Muradi - “ Dans ve portre ”
14. 00 – 18.00 / YTA Fotoğraf Stüdyosu, Lefkoşa Arabahmet
27 Ekim 2023 Cuma
Sunum – Söyleşi
Patrizia Muradi – “ Renkler – Fotoğraf ve Psikoloji”
17.00 – 18.15 / Merkez Lefkoşa Amfisi