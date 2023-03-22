Yine alkol yine kaza!

Lefkoşa'da dün saat 01.00 sıralarında kaza meydana geldi. Alkollü içki tesiriyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 38 yaşındaki Şahin Yıldırım bir kamyonetin arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 22.03.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, Şahin YILDIRIM (E-38) 205 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PY 978 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan RE 031 plakalı kamyonet aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan RE 031 plakalı araç, park halinde bulunan RC 441 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

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22/03/2023 09:26