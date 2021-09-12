Yine alkol yine kaza

Gazimağusa’da dün akşam 119 promil alkollü sürücü 31 yaşındaki Müslüm Yelmez trafik kazası yaptı.

31 yaşındaki Müslüm Yelmez yönetimindeki MY 978 plakalı araç ile 24 yaşındaki Mehmet Gür yönetimindeki GC 466 plakalı araçların çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polisin kaza ile ilgili yürüttüğü soruşturmada MY 978 plakalı araç sürücüsünün kaza sırasında 119 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, 12 Eylül 2021 tarihinde saat 00:45 raddelerinde Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde kuzey istikametine doğru nefesinde %119 mlgr alkol tesiri altında seyreden Gazimağusa’da sakin Müslüm Yelmez'in yönetimindeki MY 978 plakalı salon araç ile karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağ tarafta bulunan Hanay Sokak'a dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten kavşağa geldiğinde süratini salim raddeye indirmeden dikkatsizce seyir halinde olan Gazimağusa’da sakin Mehmet Gür'ün yönetimindeki GC 466 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Mehmet Gür'ün yönetimindeki GC 466 plakalı araç ile Müslüm Yelmez'in yönetimindeki MY 978 plakalı aracın sol arka yan kısmına aracının ön kısmı ile çarptığı bildirilirken, çarpmaya müteakip GC 466 plakalı aracın kontrolsüzce yoluna devam edip gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan Gazimağusa Belediyesi'ne ait bordür taşlarına çarpıp refüj üzerinde bulunan çiçeklere çarparak hasara uğrattığı belirtildi.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsünün kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde gördükleri ilk yardım tedavilerine müteakip aynı gün taburcu oldukları açıklandı.

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12/09/2021 10:37