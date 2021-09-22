Yine alkol yine kaza!
22/09/2021
Haspolat’ta akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında sürücü Meryem Özarifoğlu 1881 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Haspolat çemberi yakınlarında, Meryem Özarifoğlu (K-27), 181 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RA 235 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Haspolat çemberini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı.
Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.