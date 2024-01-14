Yine alkollü sürücü yine kaza

Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde, Cemal Alpcan (E-28) 217 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VB 790 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Turgut Kaynarca (E-36) yönetimindeki VB 754 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden VB 790 plakalı araç, yolun sağından çıkarak bordür taşlarına ve orta refüj içerisindeki palmiye ağaçlarına çarpıp refüj üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VB 790 plakalı araç sürücüsü Cemal Alpcan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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