Yine bir yaya, yine karanlık bir yol, yine bir can kaybı

YİNE BİR YAYA, YİNE KARANLIK BİR YOL, YİNE BİR CAN KAYBI… VE DEVLET DEĞİL SÜRÜCÜ SUÇLU… HEP… ALT YAPIYI BECEREMEDİK… EN ÖNCELİKLİ GERÇEĞİMİZ BU

ELLİ HAFTA GERİDE KALDI ELLİ ÖLÜ TRAFİKTEN. DAHA KALABALIK OLAN GÜNEY KIBIS’TA ÖLÜ SAYISI 41… NORMAL Mİ?

Bu ülkenin en masum insanlarından birini daha koruyamadık. Karanlık bir yolda, dikkatsiz bir sürücü, yetersiz alt yapı bir araya geldi. Alayköylü garip Hüseyin Ulu yaşamını yitirdi. Sanırım kendisini tanıyıp arkasından göz yaşı dökmeyen yoktur. Yazık değil mi?

2024’ün 50’nci haftası geride kaldı ve trafikte ölenlerin sayısı 50’ye ulaştı. Her hafta bir insanı daha kaybettik. Karanlık yollar, altyapı eksiklikleri ve beceriksiz yönetim, bu ölümlerin başlıca sebepleri. Ve evet, beceriksiz yönetimler, hiç dert etmiyorlar…

Güney Kıbrıs’ta daha fazla nüfus ve daha çok araç olmasına rağmen 2024’te trafik kazalarında sadece 41 kişi öldü. Peki biz neden bu kadar başarısızız? Sadece sürücüler mi suçlu? Şoför hatası diyerek kendini rahatlatan ülkem yöneticileri, akşam rahat uyudu mu?

Çünkü bu ülkede yollar sadece var olmak için var. Aydınlatması olmayan, yaya geçitleri eksik, standartlardan uzak yollarda insanlar ölüyor. Yönetenlerse yalnızca seyrediyor. Hiçbir çözüm üretmeden, her ölümde suçu vatandaşlara atan bir siyasi yapı var karşımızda.

Şoförlerin yeterince eğitilmediği, gelen geçenin direksiyon başına geçtiği bir ülkede yaşıyoruz. Trafikte saygının öldüğü bir ortamda can güvenliğinden bahsetmek mümkün mü? Bugün kazalara baktığımızda tek bir şey görüyoruz: İhmallerin can alışı.

Devletin gücü sadece maaş ödemeye yetiyor. Altyapıya yatırım yapmayı beceremeyen bu yapı, her yıl onlarca insanın ölümünü “kader” olarak görüyor. Oysa bu ölümler önlenebilir. Ama bunu anlamak için bir şeyler yapmak, taşın altına elini koymak gerek.

Karanlık yollar ve yaya geçidi olmayan kavşaklar kader değil, yönetim hatasıdır. Bu hatalar yüzünden insanlar ölüyor ve kimse sorumluluk almıyor. Ne bir istifa ne de bir özür. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? “Herkesin başına bir polis dikemeyiz” cümlesi ne kadar da rahat söyleniyor?

Altyapının iyileştirilmesi için hâlâ geç değil. Ancak, bunu yapacak bir irade var mı? Yoksa ölümleri izleyip, suçu vatandaşlara atmaya devam mı edeceğiz? Bugün önlem alınmazsa, bu tablo yarın da değişmeyecek. Her yıl bir öncekinden daha kötü…

Bu ülkede her şeyden önce yollara ve insan güvenliğine yatırım yapılmalı. Sadece konuşan değil, sorumluluk alıp icraat yapan bir yönetim gerekiyor. Aksi takdirde, her yıl aynı acıları yaşamaya devam edeceğiz. Hükümet ve belediyeler bu alanda işbirliğini geliştirmeli…

Sürücü eğitimlerinden yasal denetimlere kadar birçok alanda köklü bir reform şart. Ancak bu reformları gerçekleştirecek bir hükümet göremiyoruz. Mevcut yapı, halkın güvenliğini sağlayamayacak kadar yetersiz. Bir o kadar da umursuz…

Gün, artık “bahane üretme” günü değil. Eğer bu ölümleri durdurmak istiyorsak, çözüm üretmek zorundayız. Daha güvenli yollar, daha sıkı denetimler ve halkı koruyan politikalar artık bir zorunluluktur. Teknoloji bu kadar gelişirken, bizim geriye gidiyor olmamız büyük sorun…

Aksi hâlde, her hafta bir can daha kaybederken, biz sadece sayı sayan bir toplum olarak kalacağız. İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalı. Şimdi, hemen harekete geçilmeli. Yaşanan bunca acıdan ders almayacaksak, ne zaman… Şimdi değilse, ne zaman?