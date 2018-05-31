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Yine Ercan yine uyuşturucu...

Ercan Havaalanı’ndan dün KKTC'ye giriş yapan J.E.’nin üzerinde ve eşyalarının arasında, yaklaşık 110 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulundu

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31/05/2018

Yine Ercan yine uyuşturucu...
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Ercan Havaalanı’ndan dün KKTC'ye giriş yapan J.E.’ye (E-45) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 110 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 16 adet bütün, 3 adet de yarım hap bulunarak emare olarak alındı. Polis Basın Bülteni’ne göre bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.A. (E-27) tutuklandı.

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TAGS: ercan, ercan havaliman, uyuşturucu, dedöktör köpek, narkotik, polis haber kıbrıs
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