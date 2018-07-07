Yine faciaya yelken açtılar

Turist taşıyan bir tekne, önceki gece Tayland’ın turistik adası Phuket yakınlarında alabora oldu. Teknede 93’ü turist, 11’i mürettebat ve biri rehber olmak üzere 105 kişinin bulunduğu açıklandı. Korkunç kaza sonrası arama kurtarma ekipleri düne kadar 21 kişinin cesedine ulaştı, 35 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer alabora olan tekneden 49 kişinin kurtarıldığını, ölenlerden 10’unun Çinli olduğunu açıkladılar. Teknedeki turistlerin çoğunun Çinli olduğu haberi üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayland’a bir heyet gönderdi. Can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Önceki gece bir başka tekne daha Phuket açıklarında alabora oldu. Teknedeki 39’u Avrupalı turist 42 kişinin tamamı kurtarıldı. Fırtınalı hava uyarısı yapılmasına rağmen teknelerin neden denize açıldığı konusunda soruşturma istendi.