Yine Fuar Kavşağı yine kaza!

Geçtiğimiz hafta ciddi bir trafik kazasının yaşandığı Fuar Kavşağı’nda yine trafik kazası yaşandı.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Fuar Kavşağında, bugün saat 19.00 sıralarında yine trafik kazası meydana geldi.

Hayriye Betmezoğlu (K-44), yönetimindeki SP 909 plakalı araç ile Fuar Kavşağına geldiği zaman, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Yakın Doğu Bulvarı’na dönüşe geçmesi sonucu o esnada cadde üzerinde seyreden Abdülhamit Bekar (E-26) yönetimindeki TJZ 773 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu şans eseri yaralanan ıolmazken polisin soruşturması devam ediyor

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05/05/2021 20:20