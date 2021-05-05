Yine Fuar Kavşağı yine kaza!

ads ads ads ads
05/05/2021

ads
ads
ads
Yine Fuar Kavşağı yine kaza!

Geçtiğimiz hafta ciddi bir trafik kazasının yaşandığı Fuar Kavşağı’nda yine trafik kazası yaşandı.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Fuar Kavşağında, bugün saat 19.00 sıralarında yine trafik kazası meydana geldi.

Hayriye Betmezoğlu (K-44), yönetimindeki SP 909 plakalı araç ile Fuar Kavşağına geldiği zaman, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Yakın Doğu Bulvarı’na dönüşe geçmesi sonucu o esnada cadde üzerinde seyreden Abdülhamit Bekar (E-26) yönetimindeki TJZ 773 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu şans eseri yaralanan ıolmazken polisin soruşturması devam ediyor

 

05/05/2021 20:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Yine Fuar Kavşağı yine kaza!, kktc kaza, haberkibris, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.