Yine gemi krizi!

Norveç'li bir kruvaziyer gemisinin Kovid-19 nedeniyle Karayipler'deki gemi yolculuğunu iptal etmesinin ardından yolcular denizin ortasında mahsur kaldı.

USA Today'de yer alan bir habere göre, Norveç kruvaziyer gemisindeki yolcular, şirketin Kovid-19 sorunları nedeniyle seyahati iptal etmesinin ardından denizin ortasında mahsur kaldı.

GERİ DÖNÜŞ İÇİN ZAMAN ÇİZLGESİ VERİLMEDİ

Aimee Focaraccio isimli bir yolcu 10 günlük bir gezi için New York'tan Norveç Gemisine bindiğini, ancak kruvaziyer hattının dört gün sonra seferi iptal etmesi ve geminin geri dönmesi için herhangi bir zaman çizelgesi vermemesiyle tatilin bir "kabus" haline geldiğini söyledi.

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17/01/2022 20:23