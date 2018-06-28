Yine iş kazası! 1 kişi ağır yaralı

Lefkoşa’da altı metre yükseklikten düşen Yavuz Bay ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da Trafik Eğitim Parkının batı kısmında, Kofalı İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam inşaatın üçüncü katında çalışmakta olan Yavuz Bay yaklaşık altı metre yükseklikten toprak zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

18 yaşındaki Yavuz Bay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan İlk yardım tedavisini müteakip Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.