Yine iş kazası! 17 yaşındaki genç yaralandı...

Lefkoşa’da bugün meydana gelen iş kazasında 17 yaşındaki Ahmet Karaboğa yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün saat 11:45 sıralarında, Lefkoşa’da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanında, iskele üzerinde su tesisatı işi yapmakta olan Ahmet Karaboğa (E-17), dengesini kaybetmesi sonucu 2.25 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Ahmet Karaboğa kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol el bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.