Yine iş kazası bir işçi yaralandı!

Bugün saat 13.45 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Hüseyin Merteroğlu (E-80), yönetimindeki GA 968 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli Atatürk Caddesi'ne dönüşe geçtiği esnada o sırada anayol üzerinde Gönyeli çemberine doğru seyreden Oğuzhan Yıldızdal (E-24) yönetimindeki LT 967 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu GA 968 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zehra Merteroğlu (K-79) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisi ile Cerrahî servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

17/11/2019 15:47