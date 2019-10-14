Yine iş kazası! Çatı tamir ederken düştü

Lapta’da dün Ömer Tekdaş (E-38), Turgut Reis Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının balkon çatısını tamir ettiği sırada çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Tekdaş’ın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği ve burada ortopedi servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.

14/10/2019 14:02