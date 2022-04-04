Yine iş kazası yine ölüm!

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04/04/2022

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Yine iş kazası yine ölüm!

Alsancak'ta bugün yapımı devam eden bir inşatta çalışan 33 yaşındaki Hüseyin Konukçu hayatını kaybetti.

Alsancak'ta bugün saat 18.30 sıralarında, yapımı devam eden bir otel inşaatının bodrum katında, manlift üzerinde izolasyon işi yapmakta olan 33 yaşındaki Hüseyin Konukçu, lifti  ileri doğru hareket ettirmek istediği  sırada yanlışlıkla yukarı doğru hareket ettirmesi sonucu tavandan geçmekte olan borular arasına sıkışarak ağır şekilde yaralandı. 

Olayda yaralanan Hüseyin Konukçu ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. 

04/04/2022 20:33
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TAGS: Yine iş kazası yine ölüm!
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