Yine kaza 1 kişi ağır yaralandı!
12/09/2021
Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde bugün saat 13.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında Veli Umut Erkal ağır yaralandı.
Polisten yapılan açılama şöyle:
Veli Umut Erkal (E-39), yönetimindeki PT 678 plakalı motosiklet ile doğu istikametinden batı istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Veli Umut Erkal kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.