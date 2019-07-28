Yine kaza: 1 kişi yaralandı!
28/07/2019
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Tatlısu – Kaplıca Anayolu birinci kilometresinde, Yaşar Babacanlı (E-48), yönetimindeki CP 305 plakalı salon araç ile Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkıp toprak sete çarpıp takla attı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11.30 sıralarında, Tatlısu – Kaplıca Anayolu birinci kilometresinde, Yaşar Babacanlı (E-48), yönetimindeki CP 305 plakalı salon araç ile Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkıp toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.