Yine kaza: Bir kişi ağır yaralandı!

Girne’de Büyük Anadolu Otel önlerinde, bu akşam saatlerinde sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen araç, iki kişiye çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre: Girne'de Ecevit Cadddesi üzerinde, saat 19.20 sıralarında, plakası ve sürücüsü meçhul araç sürücüsü cadde üzerinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerine geldiği zaman, otelden çıkıp yolu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Reşat Doğruöz (E-70) ve Ufuk Doğruöz (K-56)'e çarpıp olay yerinden kaçtı.

Kazada yaralanan her iki şahıs kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, Ufuk Doğruöz taburcu olurken, Reşat Doğruöz Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

05/11/2019 21:29