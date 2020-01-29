Yine kaza bir kişi ağır yaralandı

ads
29/01/2020

ads
ads
Yine kaza bir kişi ağır yaralandı

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, saat 18.00 sıralarında,  Yılmaz Ceyran (E-28), yönetimindeki ES 589 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Düzova köyü yakınlarında Esendağlı Petrol önlerine geldiği zaman, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Aynabat Bashimova (K-48)'ya çarptı. 

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Aynabat Bashimova kaldırıldığı Lefkoşa De. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisi ile tedavisi halen sürüyor.  Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

29/01/2020 00:14
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Yine kaza bir kişi ağır yaralandı, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.