Yine kaza bir kişi ağır yaralandı

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, saat 18.00 sıralarında, Yılmaz Ceyran (E-28), yönetimindeki ES 589 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Düzova köyü yakınlarında Esendağlı Petrol önlerine geldiği zaman, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Aynabat Bashimova (K-48)'ya çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Aynabat Bashimova kaldırıldığı Lefkoşa De. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisi ile tedavisi halen sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

29/01/2020 00:14