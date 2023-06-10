Yine kaza, motor sürücüsü yaralandı!

Pamuklu - Çayırova Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Pamuklu - Çayırova Anayolunun birinci kilometresinde, bugün saat 12.20’de Dimitrios TEKKIS (E-48), yönetimindeki KMQ 845 plakalı motosikleti ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarpıp sağ yan kısmı üzerinde sürüklendi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor

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10/06/2023 15:55