Yine kiralık araç yine kaza!

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Mağusa anayolunda saat 19.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Bir sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Anayol içerişinde sürüklenen araç 2 refüjün üzerinde durdu. Polis ekipleri olay yerinde. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre kazada yaralanan olmadı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor. Öte yandan kaza yapan aracın kiralık araç olması birçok vatandaşın “kiralık araçlar tehlike saçıyor, önlem alın” yorumunu yapmasına neden oldu.