PLANSIZ PROGRAMSIZ VE GELECEĞİ DÜŞÜNMEYENLERLE DEVAM EDİLEN YOLUN SONU PAHALILIK, İŞSİZLİK, GÖÇ VE İFLASTIR

ÜMİDİMİZ ODUR Kİ, BİLİNEN YANLIŞLARDAN VAZGEÇİLECEK VE DOĞRULAR BİR GÜN GALİP GELECEK. AKSİ İFLAS, AKSİ GÖÇ… PLANSIZ PROGRAMSIZ GİDİŞATIN SONU, HİÇ KUŞKUSUZ MUTSUZ BİR İNSAN TOPLULUĞUDUR

Yine mi UBP kurultayı tartışacağız? Ülke ne durumda UBP'liler görmüyor mu? icraat anlamında söylüyorum. Vatandaş açısından, değişen bir şey yok. Enflasyon, freni patlak kamyon gibi vatandaşın üzerine gelmeye devam ediyor. Tut tutabilirsen

Herkes, döviz fiyatlarının bu noktalarda kalmayacağını biliyor. Bu nedenle, 2023’de, 2024’ü kurtaracak tedbir ve adımlar atmamız gerekliydi. Şu anda Türkiye’de çeşitli yöntemlerle bir noktada tutulan döviz fiyatları, yukarıya doğru tırmanacak, kaçarı yok

KKTC devletinin en büyük iki geliri gümrük ve dolaylı vergiler. Bir de bordro mahkumları... Gerisi kaçak ve kayıt dışı ekonomi. Herkes kazandığını vergiye yönlendirse, bu ülke cennet olacak. Oysa bu ülke, ikinci iş ve kaçak işçi cennetine dönüştü. İnanılmaz bir şekilde devlet seyrediyor

Hükümet, maşallah Türkiye parası ile yapılan üç- beş icraatı bizlere dünyayı değiştirmiş gibi sunuyor. Elbette 2024’de de ortaya çakacak sorunlar yine bir şekilde Türkiye’nin göndereceği para ile bertaraf edilecek, ümit o. Peki bu ülke insanına yakışan bu mu?

2024 bütçesi de maaş bütçesi. İcraata yönelik bir bütçe değil. Planlama yok, değişim hedefi yok, kritik alanlarda dönüşüm hedefi de yok. Maaş çokluğu ülkenin ancak ürettiği katma değeri yutarken, gereksiz istihdamlar da maalesef hiç durmadan devam etti

Bu ülkede, belli başlı alanlarda gümrüklerde fonlar uygulanıyor. Örneğin et, örneğin süt, örneğin su, örneğin temizlik malzemeleri… Neden? Hayatı daha pahalı yapan bu fonların nedeni nedir? Tabii ki, ülkede bu alanda devam eden üretim sektörlerini ayakta tutmak

Öyle mi peki pratik? Asla. Gümrükte örneğin fon olarak alınan miktarlar, gözü kapalı maaşa gidiyor. Kamunun maaş yükünü azaltmak yerine, cahilce yeni istihdamlarla bu yük artırılıyor. Fona düşen para maaşa giderken, ne üretim gelişiyor ne de yerli üretim ucuzluyor

Ülke üreticisi insafsız bir şekilde kendi kaderine terk edilirken, vatandaş da markete gittiğinde büyük bir şok yaşıyor. Bir çok alanda yerli üretim daha pahalı? Neden? E hammadde pahalı, taşıma pahalı, vergiler yüksek, girdiler yüksek… nasıl bu fiyatlar daha aşağıya düşsün ki?

İnsafa bıraktıkları üretici ise işletmelerini ayakta tutmak için kılı kırk yarıyor. Hükümet fonda biriken kaynağı üreticiyi geliştirmek yerine maaşı ödemek için kullanınca, hayat da haliyle daha pahalı oluyor. Bu dengesizlik uzun yıllardır sürüyor. Ezilen ise her halükarda üreten ve tüketici. Her şey çok pahalı

Velhasıl; hesabı kitabı olmayan, iktidarda kalma adına siyasi etik ve ahlakı unutan, halkından kopan, projesi olmayan, geleceği düşünmeyen, gücünü sandıktan almayan, kendi ve halkının gücüne inanmayan. üstelik, Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayanların yapabileceği bu kadar

Anlatmaya, dinlemeye, ülke sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceğiz. Ümidimiz odur ki, bilinen yanlışlardan vazgeçilecek ve doğrular bir gün galip gelecek. Aksi iflas, aksi göç… Plansız programsız gidişatın sonu, hiç kuşkusuz mutsuz bir insan topluluğudur, her şey arapsaçı…